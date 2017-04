Wenn Ostern naht, bedeutet das gleichzeitig, dass es Frühling wird – so empfinde ich es zumindest. Und schon kommt die Lust auf, die Wohnung wieder mit fröhlichen, hellen und frühlingshaften Farben zu dekorieren.

Im frechverlag ist ein schönes Bastelbuch von Pia Deges erschienen: „Knallbunte Ostern: Ideen zum Basteln, Spielen und Backen“. Knallbunt sind die Ideen tatsächlich! Es ist ein schönes, farbiges Buch, das schon beim Ansehen und Durchblättern Vorfreude auf Bastelstunden für Ostern macht.

In vier Kapiteln werden insgesamt über 20 Ideen zum Dekorieren, Spielen und Backen vorgestellt. Das Buch ist nicht für ganz kleine Bastler geeignet, aber mit Kindern ab 6 Jahren wird man auf jeden Fall fündig. Die gewählten Materialien sind unkompliziert und gut zu besorgen, sofern man sie nicht schon zuhause hat.

Toll inszenierte Fotografien machen Lust, „Matroschkaeier“, „Hoppelhasendamen“, „Kressehühner“ und Co. sofort nachzubasteln. Für einige Motive finden sich Vorlagen hinten im Buch.

Mini-Kuchen in gefärbten Eierschalen

Besonders angelacht hat uns ist die Idee „Eier-Kuchen“: Mini-Kuchen in gefärbten Eierschalen.

Für diese Bastelidee benötigt man nicht viele Materialen. Und auch handwerkliches Geschick und Bastelerfahrung werden nicht erfordert.

Die Eier werden in noch rohem Zustand gefärbt. Laut Bastelidee sollen 10 weiße Eier verwendet werden, ich hatte allerdings nur sieben im Haus.

Wenn die Farbe auf den Eiern getrocknet ist, müssen sie geköpft werden. Das erschien mir erstmal etwas schwierig, ging aber schließlich ganz gut: mit einem Messer habe ich vorsichtig an die Eierschale geklopft (wichtig: nicht schneiden! dann reißt die Schale nämlich sofort ein) und sie so geöffnet und konnte anschließend gut den oberen Teil der Schale entfernen.

Aus dem Inhalt der Eier wird nun unter Zugabe von Butter, Zucker, Mehl und Backpulver ein Teig hergestellt.

Laut Rezept sollen nur drei Eier verwendet werden. Da ich aber keine Verwendung für die restlichen vier hatte, habe ich alle sieben genommen und die Menge der anderen Zutaten entsprechend erhöht.

Eierschalen abgefüllt!

Mithilfe eines Gefrierbeutels, von dem eine Ecke abgeschnitten wird, wird der Teig in die Eierschalen gefüllt. Ich habe die Öffnung zu groß gewählt, wie man sieht, besser ein kleines Loch machen. Die Eierschalen sollen zu zwei Dritteln gefüllt werden, da der Teig durch das Backpulver noch aufgeht.

Ab in den Ofen!

Jetzt werden die „Eier-Kuchen“ in einem Oster-Körbchen angerichtet und mit Fähnchen versehen. Diese habe ich aus Zahnstochern und Masking-Tape gebastelt – man nimmt eben, was man so zuhause hat! 😉

Und so sieht bei uns das fertige Osterkörbchen mit den „Eier-Kuchen“ aus!

Ein super Geschenk – oder eine schöne Dekoration.

