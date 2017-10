Kennt ihr schon den wunderbaren Shop „Nimmerland“? Ich habe mich sofort in die vielen schönen Produkte verliebt! Meine Kinder sind jetzt (so gerade eben) aus dem Kinderwagen-Alter raus, aber zum Glück gibt es in meinem Bekanntenkreis noch ein paar Babys und ihre Eltern, die ich damit beglücken kann.

Daniela Holm, die die Idee zu Nimmerland und diesen wunderschönen Produkten hatte, hat einen inspirierenden Beitrag für mamour geschrieben, wie sie zu dieser tollen Idee kam und wie sie sie entwickelt hat. Sie gibt außerdem eine einfache Anleitung, wie man selber ein Innenverdeck für den Kinderwagen nähen kann.

Ich finde das eine ganz wunderbare Idee! Ihr nicht auch? Und wisst ihr was? Wir haben von „Nimmerland“ vier Blanko-Innenverdecke zur Verfügung gestellt bekommen, die ihr Glücklichen bei uns gewinnen könnt! Ist das nicht toll??!! Ich freu mich selber so darüber, dass ich glatt mitmachen könnte bei der Verlosung… wenn das nur ginge 😉

Kreativ das Chaos genießen: Dem Familienalltag den eigenen Stempel aufdrücken

Die vielen Elternzeitungen, Mama-Blogs und Facebook-Gruppen bilden wunderbar ab, dass das Tolle am Mutter-Sein heutzutage die Möglichkeit ist, in allen Aspekten des Alltag-Lebens mit Kind seinen ganz eigenen Stil entwickeln und den Dingen und Situationen seinen individuellen Stempel aufdrücken zu können!

Ich selbst habe es auch sehr genossen, als frischgebackene Mutter die Freiheit zu haben, aus einer großen Bandbreite an Produktvariationen ganz nach meinen Bedürfnissen auswählen zu können und anhand unserer individuellen Familien-Bedürfnisse persönlich stimmige Entscheidungen bezüglich Ernährung, Gesundheit, Betreuung, Förderung, Kleidung und Erziehung zu entwickeln.

Doch nicht nur die Entscheidungsfreiheit macht den individuellen Unterschied. Was der Einzelne sich eigens erschafft, macht den kreativen Raum erst deutlich spürbar. Zum Beispiel: Nähen!

Große Veränderungen fangen mit kleinen Ideen an.

Man nehme eine Nähmaschine, ein wenig Stoff, langweilige Kleidung, süße Knöpfchen, Bändchen, Perlen, Gummiband, ein wenig Zeit und – simsalabim – hat man eine große Portion Glück für den Moment und so viel Freude auf lange Sicht!

Kleidung selber nähen ist wunderbar meditativ, während man sich auf das Fertigen konzentriert. Es schenkt tiefe Flow-Erlebnisse, während man am Ausprobieren und Designen ist. Und hinterher bleibt das unbezahlbar schöne Gefühl, für sich selbst und sein Leben etwas selbst gemacht zu haben.

Dieses starke Gefühl von Selbstwirksamkeit wird der Hobbyschneider immer wieder spüren, wenn er sein kleines Nähwunder anschaut, trägt, seinen Kindern anzieht, an eine liebe Freundin verschenkt oder sogar Komplimente dafür erhält – dieses Gefühl wird man nie mehr vergessen! Und wenn es doch für einen Moment abhandengekommen ist, dann stöbere man schnell abends im Kleiderschrank und erinnere sich wieder an den damaligen Wunsch, die schöne kreative Arbeit, und bewundere das tolle Ergebnis – „Das habe ich gemacht! Wunderbar!“

„Das magische Gefühl, dass etwas in mir steckt, von dem ich keinen leisen Schimmer habe, und das seinen Weg nach draußen sucht, wenn ich ihm ein bisschen Raum und eine wenig Stoff gebe, habe ich nie mehr vergessen!“

Um was es uns Hobbyschneidern in diesem Prozess des Schaffens geht, ist schlicht und ergreifend unsere ganz eigene Kreativität. Hier hat sie Raum. Hier kann sie spielen und Purzelbäume schlagen.

Und niemand sagt: „Nee, das geht so nicht!“, „Das haben wir noch nie so gemacht!“, „Das macht man nicht!“, „Was sollen denn die anderen sagen?“ – na was wohl?

„Toll!“ werden sie sagen.

„Wie hast du das gemacht?“ werden sie sagen.

„Kannst du mir so etwas auch nähen?“ werden sie fragen.

Und sie werden sich erinnern, dass sie auch einmal so einen verzauberten Moment hatten, als sie etwas ganz aus sich heraus kreiert haben. Und vielleicht fangen sie damit sogar wieder an. Und bald staunen wir, was da Wundervolles im Anderen drin steckt.

Weil es wunderschön ist.

Weil jeder Tag eine vernünftige Portion Kreativität gebrauchen kann.

Weil die Welt darauf gewartet hat.

Weil es Handmade Happiness ist.

Phantasie im Kinderwagen: das Kinderzimmer zum Mitnehmen

Und so kam es, dass ich auch unseren Kinderwagen nach Lust und Laune so „einrichtete“, wie es mir gefiel, und mein Kind mit dem umgab, was mir wichtig war: Stil und Phantasie.

Ich nähte ein zweites Verdeck aus schönem Stoff, druckte nach Geschmack Phantasiewelten mit Sommerwiesen oder Winterlandschaften, Zoobesuchen oder Sternenhimmel u.v.m. drauf und befestigte die „Kinderwagentapete“ mit Klettverschluss kindersicher und unsichtbar im Kinderwagen.

Eine Bombenidee, wie sich herausstellte. Fanden auch Brigitte MOM, die Eltern und Luna MUM.

Zuerst nähte und bedruckte ich die Innenverdecke für die Kinderwagen von Freundinnen. Dann von Freundinnen von Freundinnen. Und dann kamen immer mehr Anfragen von „außerhalb“.

Mittlerweile kam ich kaum noch hinterher mit dem Produzieren und wickelte fortan das Idee-Baby in trockene Tücher: Patentschutz, Markenentwicklung und -anmeldung, Produktion in der Behindertennäherei der Elbewerkstätten in Hamburg, Entwicklung eines eigenen Online-Shops, haufenweise PR, Marketing und Social Media und – natürlich – ein eigener Blog rund ums Selbermachen für den Alltag.

Mein beruflicher Fokus hat sich wieder zur Soziologie hingewandt, der Blog ist mittlerweile ein Buch geworden und der Shop so gut wie leergekauft. Aber die wunderbare Idee, seinem Kinderwagen und seinem Alltag die ganz eigene Note zu verleihen, die lebt noch immer. Aufgepasst, so geht es:

Innenverdeck selber nähen

Man spanne das Kinderwagenverdeck voll auf, stecke ein Stück Stoff so darauf fest, dass mit Schneiderkreide die Stoffbahnen und Nahtverbindungen abgezeichnet werden können, und schneide diese Bahnen mit Nahtzugabe und Angabe von oben/unten/rechts/links/Verbindungsnaht aus.

Nun diese Stoffbahnen auf den gewaschenen und gebügelten Wunschstoff übertragen, ausschneiden und ein klein wenig enger zusammennähen, als das Vorbild – denn: innen ist kleiner als außen – klar!

Nun überprüfen, ob es passt und bei Bedarf anpassen. Säume sauber umnähen.

Wenn der Stoff mittels Stoffmalfarbe, Folie oder anderen Veredelungen noch bearbeitet werden soll, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Anschließend geht es ans Fixieren der Aufdrucke. Das Kletthakenband dort an der Innenseite des Stoffinnenverdecks befestigen, wo das Gegenstück im bestehenden Verdeck befestigt wird, z. B. an den Mittelbögen, vorne und hinten. Fertig!

Nun nur noch das selbstklebende Klettflauschband an der inneren Vorderkante des Kinderwagenverdecks befestigen. Vorsichtig die Schutzfolie ein Stückchen von dem Klettband lösen und es an den vorderen Rand des Verdecks drücken. Nun vorsichtig das Klettband Zentimeter für Zentimeter am Verdeckrand festkleben. Am Ende angekommen, das Klettband abschneiden.

Dann das Innenverdeck sorgfältig von einer Seite zur anderen, von Rand zu Rand, andrücken, so dass keine unschönen Falten entstehen.

Nun das Klettband an das mittlere und das hintere Klettband des Innenverdecks fest andrücken und es passend zurechtschneiden.

Nun am mittleren Klett die Schutzfolie lösen und die Mittelnaht vorsichtig drücken, so dass der Stoff faltenfrei aber nicht zu straff an dem Verdeck anliegt. Wenn alles gut sitzt, den Klett fest auf den Stoff drücken. Wenn nicht alles gut sitzt, einfach wieder ablösen und noch einmal versuchen.

Um das Innenverdeck so gut wie möglich zu befestigten, braucht es bei einigen Kinderwagentypen noch kleinere passende Stückchen Klettband an den Innenseiten der Halterungen der Verdeckscharniere.

Wenn du unglücklich mit dem Sitz des Verdecks bist, keine Sorge: du kannst es immer und immer wieder ablösen und neu andrücken. Aber: sei behutsam und halte den Klett auf dem Verdeck beim Ablösen ein wenig fest. Dann hält er noch viele Veränderungen aus!

Oder: Hier eines von vier Blanko-Innenverdecken gewinnen und selbst gestalten!

Gewinne jetzt eines von vier Blanko-Innenverdecken von Nimmerland, das du selbst mit Bügelfolien oder anderen kreativen Ideen gestalten kannst. Wie du an der Verlosung teilnehmen kannst, erfährst du unten am Ende des Artikels.

Alles was man dafür braucht ist eine Schere, mit der deine Motive ausgeschnitten werden (einfach mit einem Bleistift deine Form spiegelverkehrt aufmalen), ein Bügeleisen und eine feste, hitzebeständige Bügelunterlage. (Bügelbretter sind meist zu weich, als dass man auf die Folie ordentlich Druck ausüben könnte.)

ACHTUNG: Unbedingt vorher prüfen, ob das heiße Bügeleisen einen Bügelfleck auf dem Stoff hinterlässt. Nicht dass hinterher das Malheur groß ist…

Die Gebrauchsanweisung des Herstellers durchlesen! Die folgende ist nur ein Beispiel, das auf die von mir verwendeten Folien gepasst hat und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat! Bügeleisen auf 140-160 Grad (Baumwolle) vorheizen. Ohne Dampf! Den Aufbügler mit der glänzenden Seite nach OBEN auf die gewünschte Stelle auf dem Innenverdeck/Kleidungsstück auflegen. Stück Backpapier drauf. Das Bügeleisen feste für ca. 15-25 Sekunden auf das Backpapier und den darunterliegenden Aufbügler aufdrücken und es sacht hin und her bewegen, damit kein Abdruck in das Innenverdeck reingebrannt wird! Darauf achten, dass alle Eckchen und Ränder mitgebügelt werden! Warten bis es sich ein wenig abgekühlt hat, damit die Folie leicht entfernt werden kann. Jetzt noch einmal durch das Backpapier 10sec. mit ordentlich Druck die Folie richtig feste aufdrucken und mit dem Stoff verschmelzen.

Wenn es nicht halten mag oder sich nach einigen Wäschen ein wenig abgelöst hat – einfach wieder durch ein Backpapier schön heiß überbügeln!

WICHTIG: Erst nach 48 Stunden waschen.

Wenn du keine Lust auf Aufbügeln hast, fällt dir bestimmt etwas anderes Fabelhaftes ein:

mit Stoffmalfarbe

mit Aufbüglern

mit aufgedruckten Familienfotos

mit Aufnähern

mit aufgemalten Kunstwerken von den Geschwistern

…

Viel Spaß!

Was kann man noch alles selber gestalten, kreieren, entwickeln und schlicht: machen?

Na zum Beispiel: einfache Kinderhosen und -röcke, Kissenbezüge, Kuscheltiere und Gardinen nähen. Auch einfache Mami-Kleider und -Röcke sind etwas ganz Wunderbares! Simple Kuchen mit köstlichen Frischkäsetoppings veredeln. Kuschelige Schals und Mützen aus extradicker Wolle in Null-Komma-Nix stricken. Schultüten basteln und nähen. Kinderzimmerlampen aus Papier bemalen und bekleben, Schuhkartons mit Geschenkpapier und Klebeband adeln, zauberhafte Puppenhäuser aus Pappschachteln basteln, T-Shirts bemalen und mit Folie und Strasssteinen bedrucken. Eigenes Ketchup einkochen und köstliches Brot backen… hach es gibt sooooo viele tolle Möglichkeiten, dem Tag seine ganz eigene Note zu verleihen und sich trotz „Du doofe Mama!“ und „Wie sieht‘s denn hier aus?“ als Superwoman zu fühlen – na ja wenigstens für viele kleine Momente zwischendurch. Wenn man sich ins selbstdesignte Kissen kuschelt, der selbstgenähten Hose auf dem Spielplatz stolz hinterherschaut, seufzend in den duftenden Kuchen beißt und bei den schlimmsten Flecken unterm Kirschbaum denkt: „macht nichts – mach ich was Schönes drauf!“

Das Chaos kreativ genießen bedeutet: Mach dir und deinen Liebsten den Alltag schön. Mach was selbst!

Oooooder: Shop übernehmen!

Oder du bist selber so kreativ und hast Lust, als Mom-Preneur (= Mama + Entrepreneur/Unternehmer_in) ein eigenes Business mit den Innenverdecken aufzubauen!

Hast du einen herausragenden Stil, wertvolle Kontakte, Erfahrung im Online-Bereich und kennst dich mit Kinderwagen, kleinen Kindern und stilbewussten Müttern supergut aus?

Hättest du Lust, den Kinderwagen mehr Stil zu verleihen? Innenverdecke zu designen, zu produzieren, zu vertreiben und zu vermarkten?

Ich vergebe dir die Lizenz dazu: www.nimmerland-shop.de