Don’t worry, be Mami: Vorstellung & Verlosung

Sandra Runge, die Autorin des Blogs smartmama.de, hat mit ihrem neuen Buch eine tolle Mischung aus eigener Geschichte und juristischen Fakten geschaffen.

In „Don’t worry, be Mami“ berichtet Sandra Runge (smartmama.de) davon, welche Fallstricke eine junge Mutter erwarten können, wenn sie aus der Elternzeit wieder in ihren alten Beruf einsteigen möchte. Denn der besondere Kündigungsschutz, der während Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit gilt, endet mit dem ersten Tag des beruflichen Wiedereinstiegs.

Ab sofort greifen die allgemeinen gesetzlichen Kündigungsbedingungen. So ist es ihr selbst passiert: Sandra bekommt am ersten Tag nach der Elternzeit von ihren Chefs die Kündigung plus sofortiger Freistellung vorgelegt.

Nach dem ersten Schockmoment beschließt sie, dagegen vorzugehen: Sie erkämpft sich vor einem Arbeitsgericht eine Abfindung und findet (nach Ablauf der Sperrfrist) zügig einen neuen Job in einer anderen Anwaltskanzlei.

Schnell findet sie sich wieder im Zahnrad zwischen langen Arbeitszeiten und wenig Familienzeit und offenbart ihrer neuen Chefin auch erst spät ihre erneute Schwangerschaft aus Angst vor beruflichen Einschränkungen. Denn dass ihre Vorgesetzte wenig Verständnis für elterliche Pflichten und Sorgen hat, macht diese schnell deutlich.

Um auch mal etwas für sich zu tun, macht sie einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs, wo sie auf andere Mütter mit unterschiedlichen Lebenssituationen und entsprechenden Problemen trifft. Die Alleinerziehende, die mit Sorgerechtsansprüchen des Kindsvaters zu kämpfen hat. Die Unverheiratete, die sich fragt, welchen Nachnamen das Kind bekommen soll und darf. Die Geliebte, die sich Gedanken um Unterhalt macht. Anhand dieser und anderer Beispielfälle, die als Prototypen für verschiedene Lebensmodelle stehen, widmet sie sich in den einzelnen Kapiteln diversen rechtlichen Grundthemen und webt diese geschickt in ihre Geschichte ein.

Passend zu entsprechenden Passagen aus ihrer Geschichte sind Infokästen eingeschoben zu gesetzlichen und juristischen Texten mit den wichtigsten Paragrafen, z. B. Mutterschaftsgesetz, Kündigungsschutz, Offenbarung der Schwangerschaft gegenüber dem Arbeitgeber, Wissenswertes zu Elternzeit und Elterngeld, Kindergeld, von Kindern verursachte Schäden und schließlich sogar ein Leitfaden für die Kitaplatz-Suche.

In einem Kapitel widmet sie sich dem Thema „Vorsorge für den Ernstfall“, wenn ein oder beide Elternteile sterben, und der Bestimmung eines Vormundes.

Im Anhang des Buches finden sich noch hilfreiche Tipps zur Elterngeldoptimierung, Mustertexte für offizielle Schreiben und Anträge sowie eine Checkliste für Eltern mit To-Dos vor, während und nach der Schwangerschaft, der Geburt und der Elternzeit.

Bei all dem begleiten wir Sandra vom Ende ihrer ersten Elternzeit über die zweite Schwangerschaft bis zur Zeit mit ihrem zweiten Sohn.

Das Buch liest sich flüssig und die eingeschobenen Infokästen sind sehr hilfreich, da die Autorin hier die Gesetzeslage aus juristischem Kauderwelsch in einen gut verständlichen und nachvollziehbaren Text übersetzt hat. Wie eine der Yoga-Mütter im Buch zu ihr sagt:

„… Ich zerbreche mir darüber schon seit Tagen den Kopf, kannst du mir das mal kurz erklären? Aber bitte so, dass ich es verstehe, habe ja keine Ahnung von diesem komplizierten Jura-Kram. Kannst du die Paragrafen vielleicht in eine lustige Geschichte packen oder so? Dann kann ich es mir besser merken.“ (S. 127)

Das ist ihr tatsächlich ganz wunderbar gelungen! Bei all dem macht es Spaß das Buch zu lesen, da die Autorin es geschafft hat, ihre eigenen Erlebnisse als Schwangere und Vollzeit-arbeitende Mama lebensnah und gleichzeitig witzig zu schildern, und zudem auch nicht scheut, mal über sich selbst zu lachen.

Ein Buch, das eine unterhaltsame Geschichte, juristisches Standardwerk und Ratgeber zugleich ist. Absolut lesenswert und zudem ein praktisches Nachschlagewerk!

