Zwillimuddi: Neuer Ratgeber für Schwangere

Tagebucheinträge, Tipps und medizinische Fakten: Das ist der Mix für das neue Buch von Claudia Weingärtner alias Zwillimuddi. Hier erzählt sie, weshalb sie es geschrieben hat – obwohl es der vielleicht 1000. Ratgeber für Schwangere ist.

Ja ja, ich weiß: Schwangerschaftsratgeber gibt es in etwa so viele wie Sandkörner in der Buddelkiste. Ich habe trotzdem gerade einen von ihnen geschrieben. Dabei hätte ich mich niemals getraut, einem Verlag so etwas anzubieten. Wie ich trotzdem dazu kam?

Das war so: Vor gut zweieinhalb Jahren wurde ich schwanger. Nach einer Fehlgeburt und vielen Monaten des „Probierens“ berichtete mir der Doc auf einmal von gleich zwei Babys in meinem Bauch. Ich wurde von jetzt auf gleich zur Vollzeitschwangeren, kaufte mir so ziemlich jeden Ratgeber dieser Welt.

Es waren tolle dabei: witzig geschriebene, gut illustrierte, umfangreich informative, schön bebilderte. Aber zwei Dinge, die fand ich nicht:

Erstens: Einen komplett authentisch gestalteten Ratgeber für Schwangere, der nicht romanmäßig, sondern eben auch informativ ist. Geschrieben von einer „stinknormalen“ Frau, die weder Model noch Medizinerin ist. Tatsächlich ist exakt das ja in den meisten Büchern so: Eine Hebamme / ein Arzt / ein Geburtshelfer kümmert sich um den fachlich-sachlichen Teil.

Und bebildert wird der tendenziell trockene Stoff mit wunderschönen Damen, von deren Persönlichkeit man aber wahlweise gar nichts oder nur sehr oberflächlich erfährt.

Zweitens: Antworten auf Fragen, die sich die Frauen wirklich stellen, die nicht bloß ein Baby erwarten, sondern mehrere auf einen Schlag.

Ein Ratgeber für Schwangere – „egal wie viele Babys man im Bauch hat“

Ich beschloss also, einfach selbst so ein Buch zu schreiben und mich einmal im Monat von meiner Freundin Michaela Thewes fotografieren zu lassen. Letztes Jahr im Sommer, kurz vor dem ersten Geburtstag meiner Kids, machte ich ein Exposé für einen Zwillingsratgeber für die Schwangerschaft fertig und schickte es an den GU Verlag.

Es dauerte nur ein paar Tage, da rief der Verlagsleiter an. Er fände das gut, was ich da geschickt hätte, es gebe nur ein Problem: Der Markt der Mehrlingsgebärenden sei zu klein, um mit einem expliziten Ratgeber für Zwillingsschwangerschaften erfolgreich zu sein.

Tatsächlich kommen in Deutschland zwar immer mehr Mehrlinge zur Welt, doch in der Summe sind es mit rund 13.000 Zwillingsgeburten pro Jahr eben im Verhältnis zu den insgesamt knapp 740.000 Geburten doch nicht so viele.

Der Verlag rechnete ein bisschen rum, wir brainstormten zusammen, und fanden dann: Irgendwie macht es ja Sinn, die breite Masse anzusprechen. Alle Schwangeren, denn sehr vieles ist eben doch gleich – egal wie viele Babys man im Bauch hat. Die Zwillingsfragen könne man ja trotzdem unterbringen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Im Dezember 2015 flog ich nach München, unterzeichnete den Vertrag.

In der Buddelkiste der Schwangerschaftsratgeber-Autorinnen

Jetzt, gut neun Monate später, sitze ich auf Mallorca und erhole mich von den vergangenen Wochen Buch-Endspurtstress und der Erscheinungswoche. Und auch wenn es ganz schön gewöhnungsbedürftig ist, dass sozusagen Hinz und Kunz mich seit zwei Wochen in Unterwäsche in so ziemlich jeder Buchhandlung betrachten können, bin ich offen gestanden ganz schön stolz auf mein „Baby Nr. 3“:

Meine verflixt noch mal schrecklich-schöne, panisch-pralle, gemein-glückliche Schwangerschaft!

Kurzzusammenfassung für alle Interessierten: Es gibt zehn Kapitel, eines für jeden Schwangerschaftsmonat. In jedem Kapitel berichte ich erst in Form eines Schwangerschaftstagebuchs, was ich in dem jeweiligen Monat erlebt habe.

Dann gibt es einen Brief an die Leserin, mit Tipps, die mir selbst weitergeholfen haben. Im jeweils dritten Teil gibt es Antworten auf die sieben wichtigsten Fragen, wobei die siebte sich immer auf Mehrlingsschwangerschaften bezieht.

Ja, ich hätte mich nie getraut, einem Verlag den 1000. Ratgeber für Schwangere anzubieten – aber jetzt, wo das Ding fertig ist, glaube ich: Wir haben trotzdem etwas Neuartiges geschaffen. Das erste Feedback war toll.

Und in der Buddelkiste der Schwangerschaftsratgeber-Autorinnen zu sitzen: Das fühlt sich ziemlich schön an.

