Lilly ist ein Sternenkind

Das Kindersachbuch zum Thema verwaiste Geschwister

Im Buch geht es um die drei Geschwister Lilly, Elias und Malin. Lilly ist die kleine Schwester, die am Beginn der Geschichte noch in Mamas Bauch wohnt. Die ganze Familie erwartet ihre Geburt sehnsüchtig.

Doch dann kommt es ganz anders als erhofft – Lilly stirbt völlig unerwartet. Nicht nur Lillys Eltern, sondern auch ihre Geschwister sind sehr traurig. Im Krankenhaus lernen die beiden ihre tote Schwester kennen und haben die Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden.

In der folgenden Zeit haben Elias und Malin viele Fragen über das Sterben und den Tod. Sie merken, dass es auf diese Fragen keine endgültigen Antworten gibt, sondern verschiedene Menschen unterschiedlich denken. Auch Oma und Opa spielen in der Geschichte eine wichtige Rolle. Sie sind es, die auch viele fröhliche Momente in dieser schweren Zeit ermöglichen.

In diesem Kindersachbuch stehen die Geschwister eines Sternenkindes im Mittelpunkt. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, sich in der Geschichte wiederzufinden. Für Eltern ergänzen nützliche Tipps und ein Adressteil die Informationen.

