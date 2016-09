Rezension: Was tun, wenn der Hamster den Löffel abgibt?

Muss ich den kranken Hamster zum Tierarzt bringen? Darf man die Kinder anderer Eltern erziehen? Eltern haben viele Fragen rund um ihren Nachwuchs – in der Süddeutschen Zeitung bekommen sie immer samstags eine Antwort des „Familientrios“: Kirsten Boie, Jesper Juul und Katharina Saalfrank. Jetzt sind 60 Fragen und Antworten als Buch erschienen.

Eltern kennen das: Einerseits hat man eine Menge Fragen in Bezug auf das eigene Kind, andererseits bekommt man ständig Antworten und Ratschläge, um die man nicht gebeten hat. Wenn es um Erziehung geht oder um die Frage, was am besten ist für Baby und Kind, tauchen eine Menge Besserwisser auf – Oma, Schwiegermutter, die Nachbarin, die vor der Geburt des Kindes noch nicht mal gegrüßt hat, und sogar der Mann an der Supermarkt-Kasse.

Um auf Elternfragen wirklich qualifizierte Antworten zu bekommen, hat die Süddeutsche Zeitung in ihrer Samstagsausgabe das „Familientrio“ ins Leben gerufen. Eltern können der Redaktion Fragen schicken – beantwortet werden sie vom dänischen Familientherapeuten und Bestseller-Autor Jesper Juul, der Pädagogin und als „Super-Nanny“ bekannt gewordenen Katharina Saalfrank sowie Kinderbuch-Autorin Kirsten Boie.

Im Beltz-Verlag ist nun ganz aktuell ein Buch erschienen, in dem 60 ausgewählte Fragen an das „Familientrio“ mit den Antworten der drei Experten abgedruckt wurden: Was tun, wenn der Hamster den Löffel abgibt?

Grundsäzliches und Skurriles

Die Fragen sind im Buch in acht Kapitel eingeteilt:

Fragen des Lebens

Love me tender

Erlauben oder nicht

Ansichtssache

Muss ich mein Kind beschützen

Grenzkontrolle

Chefdiplomatie

Dauerbrenner

In der Erziehung tauchen immer wieder Situationen auf, in denen Eltern unsicher werden. Viele der Fragen im Buch beziehen sich auf solche Situationen – mit der Hoffnung auf Hilfe bei der Entscheidung, wie man sich dem Kind gegenüber verhalten soll: Da geht es um die Wahrheit über den Weihnachtsmann, fluchende Grundschüler, alkoholisierte Schwiegermütter und Fahrradhelme für Eltern.

Viele Fragen zielen darauf ab, wie sich das Verhalten des Nachwuchses beeinflussen lässt: Wie können wir unseren Sohn dazu bringen, mehr für die Schule zu tun? Wie schaffen wir es, unsere Tochter mal von ihrem Handy zu lösen? Wie sprechen wir mit unserem Sohn über Internetpornographie?

Auf der einen Seite gibt es tiefgehende, grundsätzliche und komplexe Fragen: Eine Mutter fragt sich, ob sie ihrer Tochter erzählen sollte, dass die Schwangerschaft seinerzeit ein Unfall war. Eine Alleinerziehende fragt, ob sie den Vater vor den Kindern weiter in Schutz nehmen soll, obwohl dieser sich kaum noch kümmert. Eine Frau fragt, ob sie ihrem Partner zuliebe in der dritten, ungeplanten Schwangerschaft abtreiben soll.

Auf der anderen Seite gibt es auch alltägliche und teils skurrile Fragen: Soll ich meinem Sohn erlauben, sich an Fasching als IS-Kämpfer zu verkleiden? Kann ich meiner Frau den Besuch beim Friseur verbieten? Und dann ist da noch die Frage, die dem Buch seinen Namen beschert hat: Ein Vater fragt, ob er den Kindern zuliebe den Hamster mit Krebsgeschwür am Hintern zum Hausarzt bringen muss.

Drei Experten, drei Meinungen

Jede Frage wird von jedem der drei Familientrio-Experten in einem eigenen Absatz beantwortet. Egal ob es um lebensverändernde Entscheidungen oder alltägliche Erziehungsprobleme geht, die drei Experten geben sich mit ihren Antworten sehr viel Mühe. Sie schreiben mal kurz und knapp, mal ausführlicher – aber stets einfühlsam, bedacht und mutmachend.

Mal liegen die drei genau auf einer Wellenlänge, mal kommen sie zu sehr unterschiedlichen Lösungsvorschlägen. So schildert eine Mutter, dass ihr siebenjähriger Sohn mit einem Jungen befreundet sei, bei dem zu Hause den ganzen Tag der Fernseher laufe, es mittags Chips mit Ketchup gebe und die Kinder erst gegen Mitternacht ins Bett gingen. Auf die Frage, ob sie sich einmischen dürfe, antwortet Kirsten Boie mit einem klaren „Ja“, während Jesper Juul abwinkt: „Entspannen sie sich – und vertrauen Sie Ihrem Sohn, dass er die meisten Dinge aus sich selbst heraus lernen wird.“

Immer wieder plädieren die Experten für eine offene Kommunikation in der Familie – und auch für eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Kindern. Gerade Jesper Juul macht immer wieder deutlich, dass er wenig davon hält, Kinder und vor allem Teenager zu sehr in ihren eigenen Entscheidungen zu beeinflussen und mit Verboten zu lenken.

Viele Facetten in einem Buch

Aufgrund der ungewöhnlichen Aufmachung durch Fragen und Antworten ist „Was tun, wenn der Hamster den Löffel abgibt?“ ein erfrischend anderer Erziehungsratgeber. Es werden sehr viele, sehr unterschiedliche Facetten abgedeckt – die Fragen reichen vom Umgang mit Babys, Kleinkindern und Teenagern bis hin zu Beziehungsproblemen und Familienkonflikten.

Einmal ins Buch eingestiegen, legt man es so schnell nicht mehr hin, weil man nach den Antworten gleich wieder neugierig auf die nächste Frage ist. So lässt sich das Buch gut in einem Rutsch durchlesen – ist aber auch prima geeignet, um es immer mal wieder zur Hand zu nehmen und ein bisschen zu stöbern.

Aufgrund der vielen Facetten und der unterschiedlichen Perspektiven von Kirsten Boie, Katharina Saalfrank und Jesper Juul bietet das Buch Eltern auch unabhängig von den konkret geschilderten Situationen einen Mehrwert. Bei vielen Fragen erkennt sich sicher mancher wieder – aber die Ratschläge der Experten lassen sich auch verallgemeinern und auf andere Situationen im eigenen Familienleben übertragen.

