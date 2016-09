Freie Menstruation: Warum Tampons oder Binden verwenden?

Caroline Oblasser zeigt Mädchen und Frauen in ihrem neuen Buch im Comic-Stil, wie die freie Menstruation ganz ohne Hilfsmittel funktionieren kann. Das E-Book gibt es derzeit gratis.

Hast du dich auch schon manchmal gefragt, wie Frauen früher ihre Menstruation gehandhabt haben? In den Zeiten vor Drogeriemarkt und Co., als es noch keine Einmalprodukte wie Binden und Tampons gab und auch Waschmaschinen noch nicht erfunden waren?

Vermutlich praktizierten sie ganz einfach die freie Menstruation wie Lea im Buch Die freie Mens. Denn es geht auch ohne Binden und Tampons.

Dazu ist wichtig zu wissen, dass dein Regelblut nicht ständig fließt, sondern etappenweise ausgeschieden wird. Diese Wellen, in denen deine Gebärmutter die Menstruationsflüssigkeit loswerden möchte, sind mit Geburtswehen vergleichbar. Und genau wie diese Wehen braucht auch das Menstruieren nicht weh zu tun.

Die Gebärmutter ist nämlich ein Muskel, der sich für Aktivität anspannt und entspannt. Muskelaktivität tut erfahrungsgemäß per se schon mal nicht weh, sonst hättest du ja auch bei jedem Schritt und jeder Handbewegung Schmerzen, richtig?

Am besten bist du also ganz entspannt, wenn du es mit deiner Regel zu tun hast. So kannst du gut loslassen und dich von den Dingen trennen, die dein Körper nicht mehr benötigt – in diesem Fall von der Mens-Flüssigkeit.

Ein Film von der Eröffnungs- bis zur Reinigungsphase

Dazu ist es gut, wenn du die im Buch beschriebenen Mens-Phasen im Blick behältst. Denn so kannst du genau erkennen, was in welcher Intensität und in welchen Abständen auf dich zukommt. Von der Eröffnungs- bis zur Reinigungsphase läuft – wieder ähnlich zur Geburt – ein richtiger Film ab bei der Menstruation.

Visualisiere diesen Film, und es wird dir mit ein bisschen Übung schon bald gelingen, auf herkömmliche Menstruationsprodukte zu verzichten. Auch unterwegs oder im Berufsleben.

Was tut nun Lea im Buch? Sie lässt dich Mäuschen spielen und hat dafür einen Regelzyklus ganz genau aufgeschrieben. Ja, sie nimmt dich mit aufs Klo, denn so kannst du schon vor deinem ersten eigenen Test der freien Menstruation ausprobieren, wie es wäre, wenn du Tampons und Binden einmal weglassen würdest.

Lea beschreibt auch genau, wie sie erkennt, dass die Regel beginnt, und welche Schritte erforderlich sind, damit das Mens-Blut nicht in der Unterhose, sondern in der Toilette landet. Hören wir ihr zum Zyklusbeginn doch einmal dabei zu:

