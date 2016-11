Giraffe Gilda: Crowdfunding für ein Bilderbuch für Herzkinder

Ihrem herzkranken Sohn hat Nadine Hilmar ein Bilderbuch gestaltet. Jetzt möchte sie mit einer Crowdfunding-Kampagne die Produktion eines Bilderbuches für alle Herzkinder finanzieren.

Giraffe Gilda ist ein Kinderbuch, das betroffene Herzkinder dort abholt, wo sie am dringendsten Hilfe brauchen: beim Vorbereiten und Aufarbeiten von Untersuchungen, Operationen und Krankenhausaufenthalten. Die Eltern können die Ereignisse gemeinsam mit ihren Kindern besprechen.

Die Idee zum Buch kam Nadine Hilmar, die selbst einen herzkranken Sohn hat, schon vor rund einem Jahr – nun hat sie das Projekt in Angriff genommen und setzt dabei auf Unterstützung bei der Finanzierung: Auf der Plattform startnext hat sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um 5000 Euro für die Produktion des Bilderbuchs für Herzkinder zu sammeln.

Für einen Beitrag von 10 Euro kann man sich ein Exemplar des Buches sichern, für 20 Euro gibt es ein Ausmalheft zum Buch und für 100 Euro darf man sich „offizieller Unterstützer“ des Projektes nennen und wird im Buch genannt.

Wir haben mit Nadine über das Projekt gesprochen:

mamour: Dein ältester Sohn wurde mit einem Herzfehler geboren und musste schon als Baby operiert werden. Wie bist du auf die Idee gekommen, ihm ein Buch zu diesem Thema zu gestalten?

Nadine Hilmar: Er hat sich sichtlich schwer getan mit der Verarbeitung. Er ist generell sehr ruhig und bei ihm geschieht viel im Kopf, er redet aber wenig. Für seine Polypen-OP bekam er vom Krankenhaus eine Broschüre, kindlich aufbereitet, über die anstehende OP. Die nahm er immer wieder zur Hand. Da kam mir die Idee, ihm seine Herzgeschichte zu verbildlichen.

Nach dem Herzbuch, das du für deinen Sohn gestaltest hast, möchtest du nun „Giraffe Gilda“ zum Leben erwecken, ein Herzbuch für alle Herzkinder. Erzähle uns etwas über die Idee und die Geschichte.



Als ich das Buch für meinen Sohn gestaltete, spürte ich, wie gut uns das allen tat und ich dachte: Alle Herzkinder sollten so ein Buch haben. Zum Anfassen, zum immer wieder besprechen. Weil ich aber kein personalisiertes Buch entwickeln konnte, wollte ich ein Tier nehmen, in das sich die Kinder gut hineinversetzen können. Giraffen mag ich persönlich sehr gern, sie sind auch in Kinderbüchern noch nicht allzu viel vertreten. Dass sie sogar die Landtiere mit dem größten Herzen sind, entdeckte ich erst später.

Giraffe Gilda wird also auch mit einem Herzfehler geboren und muss dann all die Untersuchungen mitmachen, die Herzkinder kennen – EKG, Ultraschall, Blutdruckmessen, Pulsoxymessungen etc. Dann muss sie ins Krankenhaus und wird operiert. Auch das kennen ja die meisten Herzkinder. Sie trifft im Krankenhaus Kinder mit anderen Herzfehlern – denn es gibt ja verschiedene. Wichtig ist mir auch die Frage zu beleuchten, die bei uns immer wieder Thema ist: Warum ist mein Herz kaputt, das Herz anderer aber nicht? Die wird sich Giraffe Gilda ebenfalls stellen.

Das Buch soll alle Geräte, Untersuchungen und Fachbegriffe erklären – ehrlich, aber doch kindlich verspielt. Es darf etwas zwicken, weh tun, unangenehm sein. Giraffe Gilda darf Angst haben und auch weinen, aber sich natürlich auch freuen, wenn ihr Herz „repariert“ ist.

Hast du alle Texte und Zeichnungen selbst gemacht?

Soweit ja. Es sind noch nicht alle fertig, das mache ich erst, wenn die Finanzierung steht. Mein Sohn fragt mich aber schon immer ganz ungeduldig, wann ich endlich fertig bin. Und er hat selbst auch schon ein Buch über ein Mädchen mit Herzfehler gemalt. Es hat fünf Seiten und ist sehr berührend. Ich habe eine Pädagogin zur Hand, mit der ich die Texte besprechen werde, und eine Psychologin soll auch noch drüberschauen.

Was sind deine Erfahrungen mit dem Crowdfunding? Kannst du schon eine Zwischenbilanz ziehen?

Es ist schwer und braucht einen langen Atem. Derweil habe ich 25 Prozent erreicht. Ich schreibe viele Organisationen und Vereine an, schicke E-Mails und Anfragen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es schwer vorangeht oder ob das normal ist, denn ich kenne keine anderen Projekte. Ich kann nur weiter kämpfen die nächsten Wochen und hoffen, dass sich genügend Menschen finden. Die, die reagieren, sind begeistert und ich würde es mir und all den herzkranken Kindern da draußen sehr wünschen, dass Giraffe Gilda zum Leben erwacht.

Wir wünschen Nadine und Giraffe Gilda viel Erfolg bei der Finanzierung! Wenn du sie unterstützen möchtest, geht es hier zum Projekt auf startnext.